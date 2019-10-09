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Köpeklerin saldırdığı karacayı, süpürge ile kurtardı
BARTIN'da yaşayan Mustafa Saklı (60), karacaya saldıran köpekleri süpürge ile kovalayarak hayvanı kurtardı. Bartın Sipahiler Köyü Ihlamur Mahallesi'nde oturan Mustafa Saklı, sabah namazına kalktığı sırada köpek sesleri duydu. Eşiyle...
GÜVENLİK 09.10.2019, 12:33
BARTIN'da yaşayan Mustafa Saklı (60), karacaya saldıran köpekleri süpürge ile kovalayarak hayvanı kurtardı.
Bartın Sipahiler Köyü Ihlamur Mahallesi'nde oturan Mustafa Saklı, sabah namazına kalktığı sırada köpek sesleri duydu. Eşiyle birlikte dışarıya çıkan Saklı, köpeklerin bir karacaya saldırdığını gördü. Süpürge ile köpekleri kovaladıktan sonra yaralanan karacanın ayaklarını iplerle bağlayarak, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı, köye gelerek, boynundan yaralanan karacanın ilk müdahalesini yaptı. 3 yaşındaki dişi karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Mustafa Saklı, köpek seslerini duyarak dışarı çıktığını belirterek, "Evimizin bahçesinde bir karacanın köpekler tarafından boğulduğunu gördük. Hemen koştuk, köpekleri süpürgelerle vura vura kovaladık ve karacayı kurtardık. 2 dakika daha geç kalsaydık karaca ölürdü. Sonra karacayı bağladık, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine haber verdik. Onlar da ilk müdahalelerini yaptı. Teşekkür ediyoruz" dedi.
Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, "Mustafa Saklı bize haber verdi. Köpekler karacaya saldırmış, veteriner hekimimizle tedavisini yaptık. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Mustafa Bey'e de bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.
Bartın Sipahiler Köyü Ihlamur Mahallesi'nde oturan Mustafa Saklı, sabah namazına kalktığı sırada köpek sesleri duydu. Eşiyle birlikte dışarıya çıkan Saklı, köpeklerin bir karacaya saldırdığını gördü. Süpürge ile köpekleri kovaladıktan sonra yaralanan karacanın ayaklarını iplerle bağlayarak, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı, köye gelerek, boynundan yaralanan karacanın ilk müdahalesini yaptı. 3 yaşındaki dişi karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Mustafa Saklı, köpek seslerini duyarak dışarı çıktığını belirterek, "Evimizin bahçesinde bir karacanın köpekler tarafından boğulduğunu gördük. Hemen koştuk, köpekleri süpürgelerle vura vura kovaladık ve karacayı kurtardık. 2 dakika daha geç kalsaydık karaca ölürdü. Sonra karacayı bağladık, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine haber verdik. Onlar da ilk müdahalelerini yaptı. Teşekkür ediyoruz" dedi.
Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, "Mustafa Saklı bize haber verdi. Köpekler karacaya saldırmış, veteriner hekimimizle tedavisini yaptık. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Mustafa Bey'e de bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.
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