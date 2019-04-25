Köpeklerin kovaladığı motosiklet devrildi: 2 ağır yaralı

DİYARBAKIR'da sokak köpeklerinin kovaladığı motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Fiskaya Caddesi üzerindeki Üniversite Köprüsü çıkışında meydana geldi. Sokak köpekleri, 10 D 1918 plakalı motosikleti kovalamaya başladı. Sürücü de kaçmak için hız yaptı. Ancak kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada adı öğrenilemeyen sürücü ile arkasında oturan arkadaşı ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Motosiklet ise otoparka çekildi.

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