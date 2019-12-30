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Köpekleri zehirleyip, döverek öldürdükten sonra koyun ve hindileri çaldılar
KONYA'da kimliği belirsiz kişiler, bir çiftlikteki 7 köpeği zehirli tavuk yedirdikten sonra döverek öldürdü. Ardından da 40 koyun ve 20 hindiyi alıp, kaçtı. Polis, şüphelileri arıyor. Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde bulunan...
GÜVENLİK 30.12.2019, 10:35
KONYA'da kimliği belirsiz kişiler, bir çiftlikteki 7 köpeği zehirli tavuk yedirdikten sonra döverek öldürdü. Ardından da 40 koyun ve 20 hindiyi alıp, kaçtı. Polis, şüphelileri arıyor.
Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde bulunan Hüsnü Mutluer'e ait çiftlikte meydana gelen olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişiler, 7 köpeğe zehirli tavuk verip, yedirdi. Ardından da köpekleri sopa ve tekme ile döverek öldürdü. Saldırganlar, 40 koyun ve 20 hindiyi alıp, kaçtı. Mutluer'in şikayetiyle harekete geçen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde bulunan Hüsnü Mutluer'e ait çiftlikte meydana gelen olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişiler, 7 köpeğe zehirli tavuk verip, yedirdi. Ardından da köpekleri sopa ve tekme ile döverek öldürdü. Saldırganlar, 40 koyun ve 20 hindiyi alıp, kaçtı. Mutluer'in şikayetiyle harekete geçen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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