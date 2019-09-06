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'Köpekler senin yüzünden havlıyor' deyip, baltayla yaraladı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sabri Gürsoy, sokak köpeklerinin havlamasına neden olduğunu öne sürdüğü Ahmet Naci Ada'ya baltayla saldırıp, kolunu kırdı. Ada tedaviye alınırken, gözaltına alınan Gürsoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay,...
GÜVENLİK 06.09.2019, 08:01
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sabri Gürsoy, sokak köpeklerinin havlamasına neden olduğunu öne sürdüğü Ahmet Naci Ada'ya baltayla saldırıp, kolunu kırdı. Ada tedaviye alınırken, gözaltına alınan Gürsoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, çarşamba günü saat 22.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan Ahmet Naci Ada'nın peşine takılan sokak köpekleri, havlamaya başladı. Bu sırada evinde oturan Sabri Gürsoy, köpeklerin havlama sesinden rahatsız olduğunu iddia edip Ada'nın yanına gitti. Gürsoy, köpeklerin kendisine havladığını öne sürdüğü Ahmet Naci Ada'ya yanında getirdiği baltayla saldırdı. Ada yaralanırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çağrılan ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Naci Ada'nın sağ kolunun kırıldığı belirlendi. Sabri Gürsoy ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürsoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Olay, çarşamba günü saat 22.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan Ahmet Naci Ada'nın peşine takılan sokak köpekleri, havlamaya başladı. Bu sırada evinde oturan Sabri Gürsoy, köpeklerin havlama sesinden rahatsız olduğunu iddia edip Ada'nın yanına gitti. Gürsoy, köpeklerin kendisine havladığını öne sürdüğü Ahmet Naci Ada'ya yanında getirdiği baltayla saldırdı. Ada yaralanırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çağrılan ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Naci Ada'nın sağ kolunun kırıldığı belirlendi. Sabri Gürsoy ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürsoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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