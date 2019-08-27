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Köpek yüzünden tartıştıkları kişinin 600 TL’sini gasp ettiler
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Ş.G'yi (44) köpeğine tekme attıktan sonra dövüp, 600 TL parasını gasp ettikleri iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Olay, 22 Ağustos günü İzmit Karabaş Mahallesi’nde...
GÜVENLİK 27.08.2019, 12:48
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Ş.G'yi (44) köpeğine tekme attıktan sonra dövüp, 600 TL parasını gasp ettikleri iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Olay, 22 Ağustos günü İzmit Karabaş Mahallesi’nde bulunan Şehit Fahrettin Mutaf Parkı’nda meydana geldi. Parkta 'Çin Aslanı' cinsi köpeğini gezdiren Ş.G., saat 02.00 sıralarında alkollü oldukları öğrenilen F.Y.(24), S.Ö.(24) ve M.A.(31) ile karşılaştı. Bu sırada Ş.G.’nin köpeği, 3 kişinin yanındaki sokak köpeğine saldırdı. Köpeklerin boğuşması sırasında S.Ö., Ş.G.’nin Çin Aslanı cinsi köpeğine tekme attı. Çıkan kavgada Ş.G.’yi darp eden 3 kişi, daha sonra üzerindeki 600 TL parayı alarak kayıplara karıştı.
Gasp edilen Ş.G.’nin şikayetçi olması üzerine İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olaya karışan F.Y. ve M.A. Sanayi Mahallesi’nde, S.Ö. ise Akarca Mahallesi’ndeki iş yerlerinde gözaltına alındı. İfadelerinde Ş.G.’yi darp ettiklerini ancak parasını gasp etmediklerini savunan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, 22 Ağustos günü İzmit Karabaş Mahallesi’nde bulunan Şehit Fahrettin Mutaf Parkı’nda meydana geldi. Parkta 'Çin Aslanı' cinsi köpeğini gezdiren Ş.G., saat 02.00 sıralarında alkollü oldukları öğrenilen F.Y.(24), S.Ö.(24) ve M.A.(31) ile karşılaştı. Bu sırada Ş.G.’nin köpeği, 3 kişinin yanındaki sokak köpeğine saldırdı. Köpeklerin boğuşması sırasında S.Ö., Ş.G.’nin Çin Aslanı cinsi köpeğine tekme attı. Çıkan kavgada Ş.G.’yi darp eden 3 kişi, daha sonra üzerindeki 600 TL parayı alarak kayıplara karıştı.
Gasp edilen Ş.G.’nin şikayetçi olması üzerine İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olaya karışan F.Y. ve M.A. Sanayi Mahallesi’nde, S.Ö. ise Akarca Mahallesi’ndeki iş yerlerinde gözaltına alındı. İfadelerinde Ş.G.’yi darp ettiklerini ancak parasını gasp etmediklerini savunan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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