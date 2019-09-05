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Köpek yüzünden cinayete müebbet hapis
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, boğuşan köpekleri ayırma sırasında çıkan kavgada Adil Göçer'in pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılanan Barış Altun, müebbet ve 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Olay, geçen...
GÜVENLİK 05.09.2019, 16:08
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, boğuşan köpekleri ayırma sırasında çıkan kavgada Adil Göçer'in pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılanan Barış Altun, müebbet ve 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Olay, geçen yıl 17 Temmuz'da, Doğançay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Adil Göçer, komşusu Barış Altun'a ait köpeğin başka köpeklerle boğuşması üzerine ayırmaya çalıştı. Bu sırada Göçer ile Altun arasında tartışma çıktı. Altun'un arkadaşlarının da dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Göçer pompalı tüfekle vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra yakalanan Barış Altun tutuklandı. Barış Altun hakkında 'kasten öldürme, tutuksuz sanıklar M.A. için 'kasten öldürmeye azmettirme', K.C.A. hakkında 'suç üstlenme' ve S.K. için ise 'yalan tanıklık' suçlarından dava açıldı.
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Barış Altun, tutuksuz sanıklar M.A. K.C.A. ve S.K. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Barış Altun, "Adam öldürme suçunu işlemedim. Tahliyemi istiyorum" dedi. Sanığın avukatı da tahrik altında suçu işlediğini öne sürdüğü müvekkilinin tahliyesini istedi. Tutuksuz sanıklar da olayda suçsuz olduklarını iddia ederek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Barış Altun'a, Adil Göçer'i öldürmekten müebbet, İsmail Göçer'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 9 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca M.A.'yı 'kasten yaralama' suçundan 9 ay, K.C.A.'yı 'suç üstlenme' suçundan 1 ay 3 gün hapis cezasına mahkum ederken, S.K.'nın ise beraatine karar verdi.
Olay, geçen yıl 17 Temmuz'da, Doğançay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Adil Göçer, komşusu Barış Altun'a ait köpeğin başka köpeklerle boğuşması üzerine ayırmaya çalıştı. Bu sırada Göçer ile Altun arasında tartışma çıktı. Altun'un arkadaşlarının da dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Göçer pompalı tüfekle vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra yakalanan Barış Altun tutuklandı. Barış Altun hakkında 'kasten öldürme, tutuksuz sanıklar M.A. için 'kasten öldürmeye azmettirme', K.C.A. hakkında 'suç üstlenme' ve S.K. için ise 'yalan tanıklık' suçlarından dava açıldı.
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Barış Altun, tutuksuz sanıklar M.A. K.C.A. ve S.K. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Barış Altun, "Adam öldürme suçunu işlemedim. Tahliyemi istiyorum" dedi. Sanığın avukatı da tahrik altında suçu işlediğini öne sürdüğü müvekkilinin tahliyesini istedi. Tutuksuz sanıklar da olayda suçsuz olduklarını iddia ederek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Barış Altun'a, Adil Göçer'i öldürmekten müebbet, İsmail Göçer'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 9 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca M.A.'yı 'kasten yaralama' suçundan 9 ay, K.C.A.'yı 'suç üstlenme' suçundan 1 ay 3 gün hapis cezasına mahkum ederken, S.K.'nın ise beraatine karar verdi.
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