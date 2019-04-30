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Köpek yüzünden çıkan kavgada yaralandı, 13 gün sonra öldü

BOLU'da, birbirine giren köpekleri ayırmaya çalışırken komşusuyla aralarında çıkan kavgada başına baltayla vurulan Fahrettin Çetin (63) kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra yaşamını yitirdi. Şüpheli Mehmet Kahraman ise tutuklandı. Olay,...

Köpek yüzünden çıkan kavgada yaralandı, 13 gün sonra öldü
BOLU'da, birbirine giren köpekleri ayırmaya çalışırken komşusuyla aralarında çıkan kavgada başına baltayla vurulan Fahrettin Çetin (63) kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra yaşamını yitirdi. Şüpheli Mehmet Kahraman ise tutuklandı.
Olay, 16 Nisan tarihinde saat 16.00 sıralarında Bolu Topardıç Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre kendisine ait köpeğin, komşusunun köpeği ile kavga ettiğini gören Fahrettin Çetin, hayvanları ayırmak için müdahale etti. Çetin, bu sırada diğer köpeğin sahibi komşusu Mehmet Kahraman (32) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Mehmet Kahraman yanında bulunan baltayla Çetin’in kafasına vurdu. Kanlar içerisinde yerde kalan Çetin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürüldü.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Olayda ağır yaralanan ve kafatasında kırıklar olduğu belirlenen Fahrettin Çetin, ameliyatının ardından Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı. Hastanede 13 gün yaşam mücadelesi veren Çetin, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Mehmet Kahraman ise, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kahraman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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