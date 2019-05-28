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Köpek yüzünden çıkan kavgada ağır yaralandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Ö.D. ve kardeşi S.D., kendilerine ait köpekleri tüfekle vurarak öldürdüğünü iddia ettikleri İbrahim Kaplan'ı bıçak ve baltayla saldırarak, ağır yaraladı. Olay, Saraç İlyas Mahallesi Enez Caddesi üzerinde...

Köpek yüzünden çıkan kavgada ağır yaralandı
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Ö.D. ve kardeşi S.D., kendilerine ait köpekleri tüfekle vurarak öldürdüğünü iddia ettikleri İbrahim Kaplan'ı bıçak ve baltayla saldırarak, ağır yaraladı.
Olay, Saraç İlyas Mahallesi Enez Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçeye bağlı Kumdere köyünde yaşayan İbrahim Kaplan, bir süre önce aynı köyde yaşayan Ö.D. ve kardeşi S.D.'ye ait köpekleri tüfekle ateş ederek, öldürdü. Kardeşlerin şikayeti üzerine Kaplan'a, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'nce para cezası kesildi. Ö.D. ve kardeşi S.D., İpsala merkezdeki Enez Caddesi üzerinde köpeklerini öldürdüğünü öne sürdükleri İbrahim Kaplan'la karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.D. ve S.D., Kaplan'ı bıçak ve baltayla saldırarak, ağır yaraladı. Bu sırada çevredekiler, iki kardeşin elinden bıçak ve baltayı alıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İbrahim Kaplan, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ö.D. ve S.D. ise polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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