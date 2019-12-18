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Köpek yavruları yaralı annelerinin başından ayrılmadı (2)
ANNE KÖPEK TEDAVİ EDİLDİ Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçtiği esnada aracın çarpması sonucu yaralanan ve 2 yavrusunun başından ayrılmadığı anne köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde...
GÜVENLİK 18.12.2019, 18:09
ANNE KÖPEK TEDAVİ EDİLDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçtiği esnada aracın çarpması sonucu yaralanan ve 2 yavrusunun başından ayrılmadığı anne köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı. Burada ameliyat edilen köpeğin, sağlık durumunun iyi olduğu ve yavrularıyla birlikte tedavi merkezinde bulunduğu öğrenildi.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlatırken, köpeğe çarpıp kaçan sürücünün kimliğini tespit etme çalışmaları sürüyor.
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