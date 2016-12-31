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Köpek vitaminlerini uyuşturucu diye satan 3 kişi yakalandı

SİVAS'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda köpek vitamin haplarını ecstasy diye satarken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına...

Köpek vitaminlerini uyuşturucu diye satan 3 kişi yakalandı
SİVAS'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda köpek vitamin haplarını ecstasy diye satarken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada yeni yılın yaklaşması nedeniyle Y.K, T.M, ve G.Ç,'nin İstanbul'dan Sivas'a getirmiş oldukları uyuşturucu hapları kiralamış oldukları araçla satıkları yönünde ihbar aldı. Şüphelileri kullandıkları araçla birlikte yakalayan ekiplerin aramasında ecstasy olduğu değerlendirilen 118 hap ele geçirdi. Ele geçirilen hapların ecstasyden farklı olduğunu tespit eden ekipler hapları incelemeye adlı. Test kiti ile hapların kontrolü yapıldı. Yapılan kontrolde hapların veteriner kliniğinde satılan ve hayvan sağlığında kullanılan vitamin haplarıyla aynı olduğu tespit edildi. Şüpheliler sorgularında ise hayvan sağlığında kullanılan hapları ecstasy hap diye para karşılığında satıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Y.K, T.M, ve G.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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