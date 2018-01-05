Köpek sahibi olmak isterken dolandırıldı

ERZURUM'un Oltu ilçesinde internet üzerinden köpek sahibi olmak için başvurduğu kişiler tarafından dolandırılan Selma T. (26) polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Oltu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Karabağ Sokakta meydana geldi. Selma T., internet üzerinden evcil olarak hayvan ararken, gördüğü bir ilandaki kişiyi aradı. İlanı veren Tuncay Kaya, Selma T.'ye kendisinin yurt dışına çıkacağını 2 pomeranian boo cinsi köpeğine ücretsiz olarak sahiplenecek kişiler aradığını belirtti. İddiaya göre Tuncay Kaya, köpeklerin, Bülent Maraşlı isimli veterinerde olduğunu söyleyip numarasını verdi. Bunun üzerine Selma T., sözde veteriner Bülent Maraşlı'yı aradı. Bülent Maraşlı, hayvanların özel hayvan taşıması aracıyla gönderilmesi için hesap numarası vererek 500 TL gönderilmesini istedi. Verilen hesaba parayı yatıran Selma T.'yi arayan Bülent Maraşlı bu kez sigorta işlemleri için 1000 TL daha göndermesi gerektiğini söyledi. Selma T. bunun üzerine gönderdiği 500 TL'yi iade etmesini, kendisinin gelerek hayvanları teslim almak istediğini bildirdi. Selma T.'nin bu teklifini kabul etmeyen Bülent Maraşlı, hakaret ederek telefonu kapattı.

Dolandırıldığını anlayan Selma T., polise başvurarak Tuncay Kaya ve Bülent Maraşlı'dan şikayetçi oldu. Selma T.'nin şikayeti üzerine Oltu Polis Merkezi Amirliği tarafından 'nitelikli dolandırıcılık ve hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı.