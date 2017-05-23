Köpek havlaması tartışması cinayetle bitti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da 62 yaşındaki Ahmet Selçuk Atasoy ile 65 yaşındaki Erol Karayel arasında köpek havlaması yüzünden çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Tabancayla ateş eden Karayel, Atasoy'u 4 kurşunla vurup öldürdü.

Olay, Bugün saat 06.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi 1989 Sokak'ta meydana geldi. Köpeğiyle gezintiye çıkan Ahmet Selçuk Atasoy, bir süre sokakta dolaştı. Köpeğin havlamasından rahatsız olan bir arka sokakta oturan Erol Karayel, iddiaya göre Atasoy'u bu nedenle uyarıp hayvanı susturmasını istedi. Karayel ve Atasoy arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre belindeki tabancasını çeken Erol Karayel, Ahmet Selçuk Atasoy'a 4 kurşun yağdırdı. Vacuduna isabet eden 4 kurşunla yere yığılan Atasoy, çağrılan ambulansla götürüldüğü hastanede müdanhaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ahmet selçuk Atasoy'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kavgada hafif yaralanan Erol Karayel ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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