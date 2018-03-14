Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın çatısına çıktı
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın...
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183 öğrenci zehirlendi
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183...

Köpek dövüşü yaptıranlara jandarma müdahalesi

SİVAS'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, köpek dövüşü yaptıran kişiler suç üstü yakalandı. Köpeklere el konulurken, şüphelilere para cezası uygulandı. Sivas İl Jandarma Komutanlı ekipleri 11 Mart'ta merkeze bağlı Yassıcabel...

Köpek dövüşü yaptıranlara jandarma müdahalesi
SİVAS'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, köpek dövüşü yaptıran kişiler suç üstü yakalandı. Köpeklere el konulurken, şüphelilere para cezası uygulandı.
Sivas İl Jandarma Komutanlı ekipleri 11 Mart'ta merkeze bağlı Yassıcabel köyü yakınlarındaki Taşlıdere mevkisinde bulunan boş arazide köpek dövüşü yaptırılacağı bilgisine ulaştı. Bölgeye jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 kangal cinsi köpeğin dövüştürüldüğü ve 20 kişinin bunu izlediği görüldü. Jandarma ekipleri dövüş için kullanılan 2 köpeğe el koyarak, Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Dövüşü organize eden ve izleyen kişilere ise 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15'inci Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğünce kişi başı 3 bin lira idari para cezası uygulandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314