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Köpeğini sopayla döven çobana soruşturma

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - KISA süre önce iki kişinin bir köpeğin kulaklarını kestiği görüntülerle gündeme gelen Isparta'da bu kez sopayla köpeğini döven çoban 20 yaşındaki M.C. hakkında şikayet üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'nca...

Köpeğini sopayla döven çobana soruşturma

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - KISA süre önce iki kişinin bir köpeğin kulaklarını kestiği görüntülerle gündeme gelen Isparta'da bu kez sopayla köpeğini döven çoban 20 yaşındaki M.C. hakkında şikayet üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'nca soruşturma başlatıldı.
Isparta'nın Keçiborlu İlçesi'ne bağlı İncesu Köyü'nde dün öğleden sonra çoban M.C., elinde sopayla kangal cinsi köpeğini döverken, bir başkası tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sopayla köpeğe defalarca vuran M.C., daha sonra hayvanı sürükledi.
Görüntüler sosyal paylaşım sitesi Facebook'a yüklenince hayvanseverlerin tepkisini çekti. Şikayetler üzerine Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Köy muhtarı Metin Uysal, köyde çobanlık yapan M.C.'nin kendi köpeği olduğunu ve döverken bir başkasının videoya çekip sosyal medyaya yüklediğini, kendisinin de şehir dışındayken hayvanseverler tarafından aranmasıyla olaydan haberdar olduğunu söyledi. Köye gidip köpeği kontrol ettiğini ve M.C.'nin 'Bana saldırmak istedi, pişmanım' dediğini belirten muhtar Uysal, “Çobanlık yapıyor. 3-4 kangalı var. Olaydan sonra Türkiye dahil Hollanda, Almanya'dan birçok arayan oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı, gerekli şikayetlerde bulunduk ve jandarmaya ifade verdik. Isparta Orman Su İşleri Müdürlüğü'nce köpeği elinden alıp koruma altına alınacak" diye konuştu.

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