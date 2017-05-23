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Köpeğini evinin bahçesine sokmaya çalışırken kamyon çarpıp öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'da kaçan köpeğini tekrar evinin bahçesine sokmaya çalışırken, yoldan geçen kamyonun çarptığı 32 yaşındaki İsmail Bozdağlıoğlu, yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Aydın-İzmir...

Köpeğini evinin bahçesine sokmaya çalışırken kamyon çarpıp öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'da kaçan köpeğini tekrar evinin bahçesine sokmaya çalışırken, yoldan geçen kamyonun çarptığı 32 yaşındaki İsmail Bozdağlıoğlu, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Aydın-İzmir karayolu Kardeşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Acarlar Mahallesi'nden Efeler ilçesi yönüne giden Ayhan Aybar yönetimindeki 09 UN 059 plakalı kamyon, sokağa kaçan köpeğini yakalayıp tekrar evinin bahçesine sokmaya çalışan market işletmecisi İsmail Bozdağlıoğlu'na çarptı. Ağır yaralanan, evli ve 1 çocuk babası Bozdağlıoğlu, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozdağlıoğlu, burada doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Kamyon şoförü Ayhan Aybay, aracını kaza yerinde bırakıp, Acarlar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Ancak, olay yerinin bölgeleri dışında kalması üzerine polis, Aybar'ı jandarmaya teslim etti.
Aybar'ı götüren jandarma aracına ise Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kavşağı'na gelindiğinde, kazada yaşamını yitiren İsmail Bozdağlıoğlu'nun kardeşi Yalçın Bozdağlıoğlu yönetimindeki 09 EM 782 plakalı otomobil çarptı. Jandarma aracı ile otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yalçın Bozdağlıoğlu'nun kardeşine çarpan kamyonun şoförünün götürüldüğünü haber alınca jandarma aracının peşine takıldığı öğrenildi.
Jandarmanın her iki kazayla ilgili soruşturması sürerken, İsmail Bozdağlıoğlu'nun yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi, bugün ikindide Kardeşköy Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

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