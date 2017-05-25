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Köpeğine çarpan sürücüyü gasptan 8 yıl 4 ay hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de köpeğine çarpan otomobil sürücüsünün silah zoruyla 200 lirasını aldığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fatih Çarboğa (21), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptrıldı. Olay, geçen yıl 16 Ekim'de...

Köpeğine çarpan sürücüyü gasptan 8 yıl 4 ay hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de köpeğine çarpan otomobil sürücüsünün silah zoruyla 200 lirasını aldığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fatih Çarboğa (21), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptrıldı.
Olay, geçen yıl 16 Ekim'de merkez Melikgazi ilçesi Eskişehir bağlarında meydana geldi. İddiaya göre, Emre Akmeşe otomobiliyle Fatih Çarboğa'ya ait köpeğe çarptı. Akmeşe, yaralı köpeğin yanına gitti. Bu sırada köpeğin sahibi Çarboğa, Akmeşe'nin yanına gelerek köpeği veterinere götürmek için 180 lira istedi. Çıkan tartışmada tabancasını çeken Çarboğa, Akmeşe'nin 200 lira parası, cep telefonu ve cüzdanını alarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında Fatih Çarboğa hazır bulundu. Kimsenin parasını zorla almadığını ifade eden sanık tahliyesini istedi. Mahkeme, Çarboğa'ya 'nitelikli yağma suçundan' 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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