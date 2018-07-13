Köpeğin çöp arabasına atılması görüntülerine tuhaf savunma/ Ek fotoğraflar
13 Temmuz 2018 Cuma 21:50
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