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Köpeğin çöp arabasına atılması görüntülerine tuhaf savunma (2)

VALİLİK: SORUMLULARLA İLGİLİ OLARAK GEREĞİ YAPILACAKTIR Nevşehir Valiliği, Acıgöl Belediyesi'nde görevli temizlik işçilerinin çöp kamyonuna koydukları köpeği sopayla ittirdikleri görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada,...

Köpeğin çöp arabasına atılması görüntülerine tuhaf savunma (2)

VALİLİK: SORUMLULARLA İLGİLİ OLARAK GEREĞİ YAPILACAKTIR
Nevşehir Valiliği, Acıgöl Belediyesi'nde görevli temizlik işçilerinin çöp kamyonuna koydukları köpeği sopayla ittirdikleri görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ''İlimiz Acıgöl ilçesinde basına ve sosyal medyaya yansıyan olay ile ilgili olarak gerekli idari ve adli işlemler derhal başlatılmış olup, konu titizlikle incelenmektedir. Sorumlularla ilgili olarak gereği yapılacaktır'' denildi.
NEVŞEHİR BELEDİYESİ: OLAYIN BİZİMLE ALAKASI YOK
Nevşehir Belediye de olayın kendileriyle ilgisinin bulunmadığını belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada "İnternette bir sosyal paylaşım sitesinde Nevşehir Belediyesi etiketi kullanılarak, bir sokak köpeğinin çöp kamyonu içerisinde itlaf edildiği izlenimi veren görüntüler paylaşılmakta. Söz konusu görüntüler incelendiğinde, olayın belediyemiz sınırları içerisinde gerçekleşmediği ve görüntüdeki şahısların ve çöp kamyonunun Nevşehir Belediyesi ile hiçbir ilgisinin olmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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