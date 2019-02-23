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Köpeği yakıp, çuvala koymuşlar

KONYA'nın Karatay ilçesinde sahipsiz hayvanları beslemeye giden bir grup hayvansever, çuval içerisine konulmuş ve yarısı yakılmış köpek ölüsü buldu. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak...

Köpeği yakıp, çuvala koymuşlar
KONYA'nın Karatay ilçesinde sahipsiz hayvanları beslemeye giden bir grup hayvansever, çuval içerisine konulmuş ve yarısı yakılmış köpek ölüsü buldu.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi yakınındaki çöplük bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde kimsesiz köpekleri beslemek için bölgeye giden bir grup hayvansever, besleme yaptıkları yerin biraz ilerisinde yerde hareketsiz yatan bir köpek gördü. Köpeğin yanına giden hayvanseverler köpeğin çuval içerisine konulmuş, yarısının yakılmış ve ölü olduğunu gördü. Bu duruma tepki gösteren hayvansever Züleyha Türksever, "O gün bir grup arkadaşla sokak hayvanlarını beslemek için bölgeye gittik. Dönüşte bu köpeği yatarken gördük. Hasta ya da hamile olabileceğini düşündük. Yanına vardığımızda köpeğin bir kısmı yakılmıştı. Bunu yapan kendine insan diyen birileri. Hayvanı yakarak öldürmüşler. Hani diyorlar ya, 'çocuğumu kovaladı, bize saldırdı' diye. Öyle bir şey yok. Bu hayvanlar günahsız. Hayvanlar toplatılacağına bunu yapan insanlar toplatılsın" dedi.

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