Köpeği sevip, kazağı çaldı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da 6 ayrı ev ve işyerinden yaklaşık 40 bin liralık eşya çaldığı ileri sürülen 29 yaşındaki Nasrettin Yıldırım, psikiyatri kliniğindeki güvenlik kamerasına yakalandı. İşyerindeki köpeği sevdikten sonra burada bulduğu kazak ve ayakkabıyı çalan Yıldırım, polisin takibi sonucu yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi'ndeki bir psikiyatristin muayenehanesine gelen hırsızlık zanlısı dairedeki odaları tek tek dolaşıp, çalacak değerli eşya aramaya başladı. Psikiyatristin ofiste beslediği köpeğin bulunduğu odanın kapısını açan Yıldırım, kapıyı açık bırakıp başka bir odaya geçince, hayvan da harekete geçip arkasından yürümeye başladı. Nasrettin Yıldırım'a tepki göstermeyen köpek, onu takip etmeye başladı. Odaları dolaşan Yıldırım, arkasından gelen köpeği fark edip, yanına çağırdı. Sessiz adımlarla yürüyen yüzü maskeli, eldivenli hırsız, ayaklarına doğru yaklaşan köpeğin boynunu ve başını okşadıktan sonra bir odaya kapattı. Ardından da burada bulduğu kazak ve ayakkabıyı çaldı. Güvenlik kamerası sisteminden kliniğine hırsız girdiğini fark eden psikiyatrist durumu polise bildirip, işyerine geldi. Polisler, odaları tek tek araştırdı ancak Nasrettin Yıldırım'ı bulamadı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis, hırsızın birçok suçtan kaydı bulunan Nasrettin Yıldırım olduğunu saptadı. Saydam Caddesi'nde yakalanan Nasrettin Yıldırım'ın 6 ayrı ev ve işyerinden 40 bin TL değerinde eşya çaldığı belirlendi. Emniyetteki sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen Nasrettin Yıldırım, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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