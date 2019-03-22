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Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen sürücüye 1552 TL ceza

EDİRNE'de, öldüğünü iddia ettiği köpeği iple otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyerek götüren sürücü B.Ç.'ye (40) bin 552 TL idari para cezası kesildi. Keşan ilçesinin Büyük Cami Mahallesi'ndeki hayvan çiftliğinde çalışan...

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen sürücüye 1552 TL ceza
EDİRNE'de, öldüğünü iddia ettiği köpeği iple otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyerek götüren sürücü B.Ç.'ye (40) bin 552 TL idari para cezası kesildi.
Keşan ilçesinin Büyük Cami Mahallesi'ndeki hayvan çiftliğinde çalışan B.Ç., geçen ay çiftlikte öldüğünü iddia ettiği sokak köpeğini gömmek üzere iple otomobilin arkasına bağlayarak, sürüklemeye başladı. B.Ç., Keşan- Gelibolu yolu üzerindeki akaryakıt istasyonuna girdiğinde, başka bir aracın sürücü Murat Ekşi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekşi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, plakasını aldığı aracın sürücüsünden şikayetçi oldu. Plaka üzerinden polis tarafından bulunan sürücü B.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'nce B.Ç.'ye, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 13'üncü maddesine muhalefet' suçundan bin 552 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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