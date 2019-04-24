Köpeği motosiklete bağlayıp sürükleyen sürücüye tepki

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Halil S.'nin motosikletin arkasına bağladığı pitbull cinsi yavru köpeğin zaman zaman yerde sürüklemesi, görenlerin tepkisini çekti. Vatandaşların durdurduğu Halil S., köpeğine eziyet etmediğini öne sürerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Sümer Mahallesi'nde yaşandı. Halil S., iddiaya göre, pitbull cinsi yavru köpeğini motosikletin arkasına iple bağladı. Hareket halindeki motosiklete yetişemeyince zaman zaman yerde sürüklenen köpeği gören çevredeki vatandaşlar, öfkelendi. Halil S.'nin önüne geçip motosikleti durdurmasını sağlayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.KÖPEĞİ SAHİBİNDEN ALDILARTepkili vatandaşları sakinleşmeye çalışan Halil S., "Ben köpeğe eziyet etmedim. O benim canım. O benim aşkım" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Ancak vatandaşlar, "Bu nasıl aşk. Yaptıklarını görmüyor musun? Hayvanın her yerinden kan fışkırıyor. Yazık değil mi" diyerek, köpeği motosiklet sürücüsünün elinden aldı.Halil S. ise tepkiler üzerine köpeği bırakıp, motosikletiyle uzaklaştı. Çevredeki duyarlı kişilerin, köpeği sahiplendiği ve veterinere götürdüğü öğrenildi. O anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini topladı. Halil S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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