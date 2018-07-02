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Köpeği kamyonla sürüklediği iddia edilen şoför: Kasadan atlamış

MERSİN'in Anamur ilçesinde, köpeği kamyonunun arkasına bağlayarak sürüklediği iddiasıyla gözaltına alınan şoför, hayvanın aracın kasasından atladığını, bağlı olduğu için de sürüklendiğini iddia etti. Köpeğin tedavisi sürerken,...

Köpeği kamyonla sürüklediği iddia edilen şoför: Kasadan atlamış
MERSİN'in Anamur ilçesinde, köpeği kamyonunun arkasına bağlayarak sürüklediği iddiasıyla gözaltına alınan şoför, hayvanın aracın kasasından atladığını, bağlı olduğu için de sürüklendiğini iddia etti. Köpeğin tedavisi sürerken, hakkında  adli soruşturma başlatılan şoför, serbest bırakıldı.
Anamur- Gazipaşa yolunda Sadık Yanmaz (53) yönetimindeki 33 B 0748 plakalı kamyonun arkasına bağladığı köpeği yolda sürüklediğini gören diğer sürücüler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine ekipler, kamyonu Ören Kavşağı'nda durdurdu. Ağır yaralı olan köpek, tedavi için hayvan barınağına götürülürken, kamyonun kasasında 13 köpek daha taşındığı belirlendi. Kamyon şoförü Sadık Yanmaz ise gözaltına alındı.
YÜKLEYENİN İHMALİ
Sürücü Yanmaz, ifadesinde köpekleri Mersin’in dağlık yerlerinden toplayarak, üretilip yavrularını satmak için Antalya’ya götürdüğünü, kasıtlı olarak sürüklemediğini söyledi. Bu durumun yüklemeyi yapan kişinin ihmalinden kaynaklandığını belirten Yanmaz, "Köpek kamyonun kasasından atlamış, iple bağlı olduğu için de sürüklenmiş. Bu duruma ben de  çok üzüldüm" dedi.
Jandarma, kamyonda bulunan 13 köpeği de Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı Hayvan Barınağı'na teslim etti. Yanmaz'a  eksik evrak ve hayvan taşıma yetkisinin bulunmaması nedeniyle Anamur İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ayrı ceza yazıldı. Hakkında  adli soruşturma da başlatılan Yanmaz, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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