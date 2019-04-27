Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
Heyelan riski taşıyan 278 konut...
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...

Köpeğe tecavüz iddiasıyla 2 kişiye gözaltı

KÜTAHYA’da sahipli köpeği bağlı olduğu yerden alıp, ormanlık alana götürerek tecavüz ettikleri öne sürülen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. 100. Yıl Mahallesi’nde oturan Ş.K., köpeğini evinin karşısındaki ağaca...

Köpeğe tecavüz iddiasıyla 2 kişiye gözaltı
KÜTAHYA’da sahipli köpeği bağlı olduğu yerden alıp, ormanlık alana götürerek tecavüz ettikleri öne sürülen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
100. Yıl Mahallesi’nde oturan Ş.K., köpeğini evinin karşısındaki ağaca bağladı. Ancak kısa süre sonra köpeğinin olmadığını fark etti. Çevredekilerden köpeğinin 2 kişi tarafından alınarak, ormanlık alana götürüldüğünü öğrendi. Ş.K. hemen ormanlık alana gitti. Ancak 2 kişinin burada köpeğini, ağaca bağlayıp tecavüz ettiğini gördü. Duruma müdahale eden Ş.K. ile yardımına gelenler, İ.D.(47) ve İ.Y.'yi (55) etkisiz hale getirip, polisi aradı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ikili, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Köpek ise veteriner tarafından muayene edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328