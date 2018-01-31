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Köpeğe tecavüz girişimi şüphelisi: Nefsime yenik düştüm (3)

KAMU DAVASI AÇILACAK Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hakkında ev hapsi verilen N.C. (82) ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Soruşturmanın en kısa zamanda tamamlanarak, N.C. hakkında kamu davası açılacağının belirtildiği açıklamada,...

Köpeğe tecavüz girişimi şüphelisi: Nefsime yenik düştüm (3)

KAMU DAVASI AÇILACAK
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hakkında ev hapsi verilen N.C. (82) ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Soruşturmanın en kısa zamanda tamamlanarak, N.C. hakkında kamu davası açılacağının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:
"Kısa bir süre önce yaşlı bir şahsın açıklık alanda bir köpeğe tecavüz ederken çekilen kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve bu husus ülkemiz gündemine konu olmuştur. Olayın 28 Ocak tarihinde Gebze İstasyon Mahallesi 1493/1 Sokak üzerinde boş bir arsada meydana geldiğini tespit edilmesi üzerine konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış. Olayın şüphelisi 82 yaşındaki N.C. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Olayın şüphelisi hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasını gerektiren Türk Ceza Kanununun 225/1 maddesi gereğince soruşturma açılmış, bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığımızca sevk edildiği Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince talebimiz doğrultusunda ev hapsi kararı aldırılmış, bununla birlikte hastanede psikolojik tedavi ve muayene olmak şartı getirilmiştir. Ayrıca şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14/j maddesinde belirtilen eyleminden dolayı gerekli idari müeyyidenin uygulanması yoluna gidilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma en kısa zamanda tamamlanarak şüpheli hakkında atılı suçtan dolayı Gebze Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılacaktır"

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