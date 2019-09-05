Köpeğe tabancayla ateş ederken kuzenini öldürdü
Erkan BAY/SİVRİCE (Elazığ), ()- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, köpeğe tabancayla ateş açan Ö.S.B. (35), kazara amcasının kızı Aysun Baykara'yı (18), vurarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde Sivrice ilçe merkezinde meydana geldi. Kültür...
Erkan BAY/SİVRİCE (Elazığ), ()- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, köpeğe tabancayla ateş açan Ö.S.B. (35), kazara amcasının kızı Aysun Baykara'yı (18), vurarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Sivrice ilçe merkezinde meydana geldi. Kültür Mahallesi'nde oturan Ö.S.B., iddiaya göre bahçesinde ağaçların arasında bir köpeği fark etmesiyle ruhsatsız tabancasıyla köpeğe ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, o sırada bahçede olan kuzeni Aysun Baykara'ya isabet etti. Baykara, ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Baykara, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan talihsiz kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kuzeninin ölümüne neden olan Ö.S.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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