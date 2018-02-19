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Köpeğe şiddete polisten gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da Kiraz ve Limon adlı Golden cinsi iki köpeğini kemerle döven İbrahim P., polis tarafından gözaltına alındı. Köpeklerin dövülme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile an be an kaydedildi. Olay,...

Köpeğe şiddete polisten gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da Kiraz ve Limon adlı Golden cinsi iki köpeğini kemerle döven İbrahim P., polis tarafından gözaltına alındı. Köpeklerin dövülme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile an be an kaydedildi.
Olay, merkez Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde Kiraz ve Limon adlı Golden cinsi iki köpek besleyen İbrahim P., evi dağıttığı gerekçesiyle hayvanları cezalandırmak istedi. İbrahim P., evin damına çıkardığı iki köpeği kemerle döverken, olayı gören komşuları da cep telefonlarıyla bu anı kayıt altına aldı. Köpeklerin dövülme anına ait görüntü sosyal medyada paylaşılınca, Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu durumu polise bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile İbrahim P.'nin evine giden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Belediye ekipleri de Kiraz ve Limon'u hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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