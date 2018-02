Köpeğe şiddete polisten gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da Kiraz ve Limon adlı Golden cinsi iki köpeğini kemerle döven İbrahim P., polis tarafından gözaltına alındı. Köpeklerin dövülme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile an be an kaydedildi. Olay,...

19 Şubat 2018 Pazartesi 00:44