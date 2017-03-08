Köpeğe çarpmamaya çalışırken takla attı

Faruk KIYAK/BAŞİSKELE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Başiskele Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Zafer Çolak, yönetimindeki 34 NE 2955 plakalı otomobille ilerlerken yola çıkan köpeği fark ederek manevra yaptı. Zafer Çolak'ın kontrolünü yitirdiği otomobil takla atarak ters döndü. Hafif yaralanan Zafer Çolak araçtan çıktı. Köpek ise koşarak uzaklaştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Zafer Çolak'a müdahalede bulunarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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