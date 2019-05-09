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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

KIRIKKALE'de, iddiaya göre sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptığı otomobil takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale yolunun Kasımağa köyü mevkiinde meydana...

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
KIRIKKALE'de, iddiaya göre sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptığı otomobil takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale yolunun Kasımağa köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul’daki cezaevinde kalan yakınlarını görmek için Kayseri’den yola çıkan 38 SN 041 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Öztürk (47), iddiaya göre bir anda yola fırlayan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, taklalar atarak durabildi. Hurdaya dönen otomobildeki yolculardan Hayriye Öztürk (57) hayatını kaybederken, sürücü Hüseyin Öztürk ile Yiğit Erdoğan (52), Fevziye Erdoğan (51) ve Ayşegül Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle, Kırşehir-Kırıkkale karayolu, yaklaşık 2 saat araç geçişine kapatıldı. Hurdaya dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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