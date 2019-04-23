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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA’da, iddiaya göre önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında, Muğla-Aydın yolu...

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA’da, iddiaya göre önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında, Muğla-Aydın yolu Kademe mevkisinde meydana geldi. Muğla şehir merkezinden hareket eden Soner Türker (20) yönetimindeki 48 ABG 175 plakalı kamyonet, iddiaya göre önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan kamyonet kaldırım kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Soner Türker ve yanında yolcu olarak bulunan Y.U., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastane’sine kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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