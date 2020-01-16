Kopan elektrik kablosu çiftlikte samanlığı yaktı
İZMİT’te, bir çiftlikte kopan elektrik kablosu çiftlikteki saman yığınını tutuşturdu. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
İZMİT’te, bir çiftlikte kopan elektrik kablosu çiftlikteki saman yığınını tutuşturdu. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
Olay saat 17.00 sıralarında, İzmit Akpınar Mahallesi’ndeki Murat Öter’e ait çiftlikte meydana geldi. Kopan elektrik kablosu, sarkarak çiftlikteki saman yığınını tutuşturdu. Tonlarca samanın alev alev yandığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, acil sağlık ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlere su ile müdahale eden itfaiye ekipleri, içten içe yanan samanları söndürebilmek için çiftliğe iş makinesi çağırdı. Yangın iş makinesinin ve itfaiye ekiplerinin ortak müdahalesi ile yaklaşık 2 saatte söndürülebildi. Alevler itfaiyenin zamanında müdahalesi ile çiftliğin hayvanların tutulduğu bölümüne sıçramadan söndürüldü. Bölgeye gelen çiftlik sahibinin yakınları fenalık geçirdi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016