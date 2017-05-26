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Kooperatif binasında cinayet işleyen kooperatif başkanına 8 yıl hapis

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi’nde, tartıştığı 40 yaşındaki Tuncay Demir'i pompalı tüfekle öldüren Hilmiye Mahallesi Su Taşıma Kooperatifi Başkanı 47 yaşındaki  Mehmet Bayrak 8 yıl 4 ay hapis cezasına...

Kooperatif binasında cinayet işleyen kooperatif başkanına 8 yıl hapis

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi’nde, tartıştığı 40 yaşındaki Tuncay Demir'i pompalı tüfekle öldüren Hilmiye Mahallesi Su Taşıma Kooperatifi Başkanı 47 yaşındaki  Mehmet Bayrak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay sürecini dikkate alan Mahkeme Heyeti sanığın tahliyesini kararlaştırdı.
İnegöl'de, Hilmiye Mahallesi'nde geçen yıl Mayıs ayında meydana gelen olayda Su Taşıma Kooperatifi Başkanı Mehmet Bayrak, tartıştığı Tuncay Demir'i kooperatif binasında bulunan pompalı tüfek ile ateş ederek öldürdü. Jandarmaya teslim olan Mehmet Bayrak verdiği ifadesinde, "Tuncay Demir kooperatife gelip haraç istedi. Para vermeyince bana hakaret etti. Çıkan kavgada pompalı tüfekle bacağına ateş ettim. Sonra da öldüğünü öğrendim" dedi.  Mahkemeye çıkartılan ve tutuklanan Mehmet Bayrak hakkında, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Mehmet Bayrak'ın karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi.
'HARAÇ İSTEDİ, BACAĞINA ATEŞ ETTİM'
Çıktığı son duruşmada, Tuncay Demir'i isteyerek öldürmediğini söyleyen Bayrak, "Kendisi gelip benden haraç istedi. Aramızda kavga çıktı. Pompalı tüfek ile istemeyerek onun bacağından yaralanmasına neden oldum. Hatta çağrılan ambulansa bindirilmesine eşlik ettim. Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Sonra da öldüğünü öğrendim" diye konuştu.
Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti Mehmet Bayrak'ı  8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay aşamasını dikkate alan mahkeme heyeti Bayrak'ın tahliyesine karar verdi.

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