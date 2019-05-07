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Kooperatif başkanına yumruklu saldırı

BURSA’nın İnegöl ilçesi Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Tandoğan Taner, kimliği belirsiz kişinin yumruklu saldırısına uğradı. İnegöl ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi Yapı...

Kooperatif başkanına yumruklu saldırı
BURSA’nın İnegöl ilçesi Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Tandoğan Taner, kimliği belirsiz kişinin yumruklu saldırısına uğradı.
İnegöl ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin olağan genel kurul toplantısı, bir düğün salonunda yapıldı. Toplantıya, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları katıldı. Başkan Tandoğan Taner, genel kurulun yapılacağı toplantı salonuna girerken, kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Taner, gözüne aldığı yumruk darbesiyle yaralanırken, saldırgan kaçtı. Ortamın gerilmesi üzerine kurula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları ile mali tablo okunup ayrı ayrı ibra edildi. Gergin geçen kongrede üyeler, kooperatifin geleceğinin görüşülmesi maddesinde kooperatifin tasnif edilmesini istedi. Karşılıklı atışmaların yaşandığı kongrede, tartışan üyeler polis tarafından salondan çıkardı. Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa yeniden Tandoğan Taner seçildi. Kurul sonrası açıklama yapan Taner, ''Kuruldan önce çirkin bir saldırıya uğradım. Tanımadığım biri, gözüme yumruk atarak beni yaraladı. Bu saldırıyı kınıyorum. Hemen polise haber verdik. Kimliğini tespit edip, yasal işlem başlatacağım'' dedi.

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