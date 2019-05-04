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Kooperatif başkanı şoförü öldüren liseli tutuklandı

KASTAMONU'da, Taşköprü Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı seçilen Nejdet Öszoy'u (50), durakta yolcu beklerken tabanca ile vurarak öldüren lise öğrencisi H.C.K.(16), okul formasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olay,...

Kooperatif başkanı şoförü öldüren liseli tutuklandı
KASTAMONU'da, Taşköprü Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatif Başkanı seçilen Nejdet Öszoy'u (50), durakta yolcu beklerken tabanca ile vurarak öldüren lise öğrencisi H.C.K.(16), okul formasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında İsmailbey Mahallesi'ndeki minibüs durağında meydana geldi.
Geçen hafta yapılan seçimde, S.S. Öz Taşköprü Minübüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı seçilen Nejdet Özsoy, durakta minibüsünde yolcu beklemeye başladı. Bu sırada lise öğrencisi H.C.K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Özsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi, H.C.K ise kaçtı. 
Polisin kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldığı H.C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından üzerindeki okul formasıyla adliyeye sevk edildi. Susma hakkını kullanan H.C.K., mahkemece tutuklanarak, Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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