Kooperatif başkanı, denizde boğulma tehlikesi geçirdi

HATAY'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yunus Öztürk (72), sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarılarak hastanede tedaviye alındı.

Defne ilçesindeki Harbiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yunus Öztürk, sabah saatlerinde serinlemek için girdiği denizden uzun süre çıkmadı. Öztürk'e ulaşamayan yakınları sahil güvenlikten yardım istedi. Bölgeye gelen sahil güvenlik botundaki ekip, yaptığı aramada Yunus Öztürk'ü denizde hareketsiz halde buldu. Kıyıya çıkarılan Öztürk, hazır bekleyen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İskenderun ilçesinde özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun kritik olduğu belirtilen Yunus Öztürk'ün yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi.



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