Konya’da otobüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da yolcu otobüsünün, buzlanma nedeniyle kayıp TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Konya- Ankara karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. 40 yaşındaki Mustafa Küçükkeskin yönetimindeki 42 FCJ 57 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayıp önündeki 48 yaşındaki Lokman Usta'nın kullandığı 06 CCA 01 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada araç içinde sıkışan otobüs şoförü Küçükkeskin, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 7 yolcu da hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
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Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da yolcu otobüsünün, buzlanma nedeniyle kayıp TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.