Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY 852 sefer gerçekleştirecek
THY 852 sefer gerçekleştirecek
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı

Konya’da otobüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da yolcu otobüsünün, buzlanma nedeniyle kayıp TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.  Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Konya- Ankara karayolunun 30'uncu kilometresinde...

Konya’da otobüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da yolcu otobüsünün, buzlanma nedeniyle kayıp TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. 
Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Konya- Ankara karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. 40 yaşındaki Mustafa Küçükkeskin yönetimindeki 42 FCJ 57 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayıp önündeki 48 yaşındaki Lokman Usta'nın kullandığı 06 CCA 01 plakalı TIR'a arkadan çarptı.  Kazada araç içinde sıkışan otobüs şoförü Küçükkeskin, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 7 yolcu da hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.