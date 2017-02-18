Konya’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KONYA’nın Ilgın İlçesi’nde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, saat 01.30 sıralarında Ilgın Vefa Tanır Devlet Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Hastaneye giden Mehmet Kantarcı, yönetimindeki 42 FEP 21 plakalı otomobil ile giderken kavşakta Kayseri-Afyon seferini yapan Ertuğrul Kalkan yönetimindeki 38 VS 238 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobildeki Mehmet Kantarcı, Kemal Divrikli ve Şükran Divrikli ile içinde 21 yolcu bulunan otobüsteki Osman Sürke, Mehmet Sürke ve Zümrüt Akbey yaralandı. Otomobilin ön koltuğunda sıkışan Kemal Divrikli itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar Ilgın Vefa Tanır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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