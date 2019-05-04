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Konya'yabir günde ikinci şehit acısı

SURİYE’nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle Özel Kuvvetler mensubu askerler arasında çıkan çatışmada şehit olan Konyalı Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in (35) ardından Hakkari'de şehit düşen Sözleşmeli er Ethem Barış'ında Konya’daki evine ateş düştü.

Konya'yabir günde ikinci şehit acısı

SURİYE’nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle Özel Kuvvetler mensubu askerler arasında çıkan çatışmada şehit olan Konyalı Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in (35) ardından Hakkari'deki üs bölgesinde teröristler tarafından yapılan havan saldırısında şehit düşen Sözleşmeli ER Ethem Barış'ında Konya’daki evine ateş düştü.

HAKKARİ'deki üs bölgesine, Irak'ın kuzeyinden teröristler tarafından yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış’ın Konya’nın Ilgın ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Sınır bölgesindeki bir üsse bugün PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden havan atışı yapıldı. Teröristlerin saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Saldırıda şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış’ın Konya’nın Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi’ndeki baba ocağına askeri yetkililer gitti. Evde bulunan anne Gönül ve baba Memiş Barış’a acı haber verildi. Şehit Ethem Barış’ın nişanlı olduğu Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

SURİYE’nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle Özel Kuvvetler mensubu askerler arasında çıkan çatışmada şehit olan Konyalı Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in (35) ardından Hakkari'deki üs bölgesinde teröristler tarafından yapılan havan saldırısında şehit düşen Sözleşmeli ER Ethem Barış'ında Konya’daki evine ateş düştü.

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