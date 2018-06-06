Konya merkezli FETÖ operasyonunda 24 asker tutuklandı

KONYA merkezli 23 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 45 askerden 24'ü tutuklandı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının verdiği ifadeler ve yapılan çalışmalar sonunda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 70 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Konya merkezli 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 21’i, 'etkin pişmanlık' yasasından faydalanıp adli kontrolle serbest bırakıldı, 24 asker ise tutuklandı.25 askerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

​FOTOĞRAFLI