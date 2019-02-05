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Konya merkezli 28 ilde 'mahrem imam' operasyonu: 50 gözaltı kararı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 50 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması...

Konya merkezli 28 ilde 'mahrem imam' operasyonu: 50 gözaltı kararı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 50 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor. 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar doğrultusunda, örgütün TSK'daki personele; molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi,  asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 50 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için 28 ilde eş zamanlı  operasyon başlattı.
Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor. 

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