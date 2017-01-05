Konya'dan İzmir'e gelen 3 aile DEAŞ'la bağlantılı çıktı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İSTANBUL'da ünlü gece kulübü Reina'da katliam yapan DEAŞ'lı teröristle ilişkili oldukları iddiasıyla dün İzmir'de gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 aileyle ilgili araştırmalar sürüyor. Konya'dan İzmir'e gelen, toplam 20 çocukları bulunan şüpheli 9 erkek ve 11 kadının sorgularında, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduklarına ilişkin önemli bilgilere ulaşıldı. Şüphelilerin üzerlerindeki kimliklerle pasaportların sahte çıkmasının, terör örgütü DEAŞ'ın bu tür kamufle yöntemi olduğu belirten güvenlik birimleri, gerçek kimlik ve uyruklarının belirlenmesinin zaman aldığını söyledi.

Yılbaşı gecesi Reina'da 35 kişinin ölümü, 65 kişinin yaralandığı katliamı gerçekleştiren Orta Asya kökenli 'Abu Muhammed Horasani' kod adlı DEAŞ'lı teröristin izini süren polis, İstanbul ve Konya'dan sonra İzmir'in Buca ve Bornova ilçelerinde operasyon yaptı. Reina katliamını gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristle Konya'da ilişki kuran, ancak bir anda izlerini kaybettirip İzmir’e gelen 3 aileye mensup 9'u yetişkin erkek, 11'i kadın 20 kişi gözaltına alınırken, bu ailelerin 20 çocuğu da emniyete götürüldü. Kırgızistan pasaportu taşıdıkları ve Doğu Türkistanlı oldukları belirtilen 3 ailenin Buca ve Bornova'da kaldıkları evlerde yapılan aramalarda, çoğunluğunun sahte olduğu değerlendirilen farklı ülkelere ait 41 pasaport, 12 cep telefonu, tablet, 2 palaska, 2 kütüklük, bel aparatı, GPS cihazı, keskin nişancı tüfeği dürbünü, gece görüş dürbünü, yabancılara mahsus 15 sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi.

KİMLİKLER SAHTE ÇIKTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tutulan şüphelilere yönelik araştırmalar devam ederken, bu kişilerde ele geçirilen oturma belgelerinin yanı sıra kimlik ve pasaportların arasında da sahtelerinin çıkması, bu kişilere yönelik araştırmanın derinleştirilmesine neden oldu.

DEAŞ BAĞLANTISI AĞIRLIK KAZANDI

Eldeki verilerin yanı sıra İstanbul ve Konya polisiyle de bağlantı kuran İzmir'deki terör uzmanları, gözaltına alınan erkeklerin terör örgütü DEAŞ'la ilişkili olduklarını belirledi. Ancak Türkiye'ye ne zaman ve nereden girdikleri, hangi güzergah üzerinden İzmir'e ulaştıkları ve kimlerle bağlantı kurduklarına dair araştırmaların, diğer il emniyet müdürlükleriyle bağlantılı olarak sürdüğü ifade edildi.

Bu arada DEAŞ üyelerinin böyle aile görünümünde, çeşitli illerde hücre tipi yapılanmalarda bulunacağı yönünde emniyet müdürlüklerinin, istihbarat birimlerince uyarıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan ailelerin de zaten bu kapsamda takipte oldukları açıklandı.



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