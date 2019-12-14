Flaş HaberYeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı
Son Dakika
Konya'da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama
KONYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı....
GÜVENLİK 14.12.2019, 09:13
KONYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adresyerinde yapılan aramalarda satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adresyerinde yapılan aramalarda satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
12°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
|İmsak
|06:42
|Güneş
|08:14
|Öğle
|13:04
|İkindi
|15:23
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Alanyaspor
|15
|23
|7. Galatasaray
|14
|23
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Göztepe
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Gaziantep FK
|14
|17
|12. Çaykur Rizespor
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Antalyaspor
|15
|13
|16. Kasımpaşa
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Altay
|15
|20
|9. Fatih Karagümrük
|14
|20
|10. Balıkesirspor
|14
|19
|11. Giresunspor
|14
|19
|12. Adana Demirspor
|15
|18
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|17
|19
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|16
|9