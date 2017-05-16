Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 79 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Konya'da da Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 8 Mayıs günü merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi'ndeki önceden belirlenen 27 adrese baskın düzenledi. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 400 gram esrar, 5 gram eroin, 1 tabanca, 43 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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