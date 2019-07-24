Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

KONYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, kimliğini belirledi şüphelilerin adreslerini de tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada 19,2 gram esrar, 6 gram toz esrar, 5 ecstasy hap, bin 187 sentetik hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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