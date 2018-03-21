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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), () - KONYA'nın Kulu ilçesinde, jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.  İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebeke tarafından uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde...

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), () - KONYA'nın Kulu ilçesinde, jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı. 
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebeke tarafından uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 6 ay sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen 11 adrese yapılan baskında, 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 300 gram esrar ele geçirildi.  

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