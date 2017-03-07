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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

KONYA'da sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenenen şebekeyi takibe...

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
KONYA'da sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenenen şebekeyi takibe aldı. Ekipler teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Daha önce belirlenen 20 adrese yapılan eşzamanlı baskınlarda, aralarında kadınların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği belirtildi.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorguları sürüyor.

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