Son Dakika
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2'si kadın, 10 gözaltı
KONYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2'si kadın, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Necati T.'nin (27) uyuşturucuyu makat bölgesine gizlediği belirtildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele...
GÜVENLİK 10.10.2019, 14:37
KONYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2'si kadın, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Necati T.'nin (27) uyuşturucuyu makat bölgesine gizlediği belirtildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki farklı adreslere uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda, 2'si kadın, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ev ve arabalarında yapılan aramalarda 0,94 gram kokain, 43 gram eroin, 793 ecstasy hap, 50 lyrica hap, 9 regapen hap, 2 suboxone hap ile 1 kilo esrar ve 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüphelilerden Necati T.'nin uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine aracı durdurularak gözaltına alındığı, yapılan aramada makatına gizlediği iki paket halinde 0,94 gram kokain ile 1,99 gram eroin ele geçirildiği belirtildi. Necati T.'nin hırsızlık suçundan da hakkında 20 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
'TOHUM DÜŞMÜŞ, ORADA BÜYÜMÜŞTÜR'
Merkez Karatay ilçesinde evinde 870 gram esrar ile bahçede ekili 1 kök Hint keneviri ele geçirilince annesi Bahar R. ile birlikte gözaltına alınan Erdal R.'nin (28) ifadesinde, "Esrar kullanıcısıyım. Bahçedeki Hint kenevirinden haberim yok. Belki esrar içerken bahçeye bir tohum düşmüştür ve kenevir orada büyümüştür" dediği belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki farklı adreslere uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda, 2'si kadın, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ev ve arabalarında yapılan aramalarda 0,94 gram kokain, 43 gram eroin, 793 ecstasy hap, 50 lyrica hap, 9 regapen hap, 2 suboxone hap ile 1 kilo esrar ve 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüphelilerden Necati T.'nin uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine aracı durdurularak gözaltına alındığı, yapılan aramada makatına gizlediği iki paket halinde 0,94 gram kokain ile 1,99 gram eroin ele geçirildiği belirtildi. Necati T.'nin hırsızlık suçundan da hakkında 20 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
'TOHUM DÜŞMÜŞ, ORADA BÜYÜMÜŞTÜR'
Merkez Karatay ilçesinde evinde 870 gram esrar ile bahçede ekili 1 kök Hint keneviri ele geçirilince annesi Bahar R. ile birlikte gözaltına alınan Erdal R.'nin (28) ifadesinde, "Esrar kullanıcısıyım. Bahçedeki Hint kenevirinden haberim yok. Belki esrar içerken bahçeye bir tohum düşmüştür ve kenevir orada büyümüştür" dediği belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
|İmsak
|05:39
|Güneş
|07:03
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:05
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2