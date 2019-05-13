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Konya'da 'Uluslararası Anadolu Ankası' tatbikatı

KONYA, () - GENELKURMAY Başkanlığı'nca Türkiye'nin ev sahipliğinde, 6 ülkenin yer aldığı 'Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı', Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda başladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın...

Konya'da 'Uluslararası Anadolu Ankası' tatbikatı

KONYA, () - GENELKURMAY Başkanlığı'nca Türkiye'nin ev sahipliğinde, 6 ülkenin yer aldığı 'Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı', Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda başladı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı'nın, 2009'dan itibaren gerçeğe yakın harekat ortamında, katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün başlayan tatbikatta; Azerbaycan, İngiltere, Katar, KKTC, Pakistan ve Romanya unsurları yer alıyor. Tatbikata Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığı ve diğer ülkelerin silahlı kuvvetlerine ait unsurlar katılım sağlayacak. Tatbikat, 24 Mayıs'ta sona erecek. 

FOTOĞRAFLI 

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