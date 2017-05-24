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Konya'da TSK'nın 'mahrem abi'lerine FETÖ operasyonu: 115 kişi hakkında yakalama kararı

KONYA'da polis, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan örgüt üyesi rütbeli askerleri yönlendiren 'mahrem asker abileri' olarak nitelendirilen...

Konya'da TSK'nın 'mahrem abi'lerine FETÖ operasyonu: 115 kişi hakkında yakalama kararı
KONYA'da polis, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan örgüt üyesi rütbeli askerleri yönlendiren 'mahrem asker abileri' olarak nitelendirilen haklarında yakalama kararı çıkan 115 kişiden 30'u gözaltına alındı. Vergi Dairesi'nde ve kent merkezindeki belediyelerde çalışan örgüt üyelerine yönelik ikinci operasyonda ise hakkında yakalama kararı çıkan 14 kişiden 7'si gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden 5 etapta gözaltına alınan 328 şüphelinin 'etkin pişmanlık' yasasından faydalanmak için verdikleri ifadeler doğrultusunda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli örgüt üyelerini yönlendirdiği ileri sürülen ve 'mahrem asker abisi' olarak nitelendirilen 115 kişi belirlendi. 115 kişi hakkında,  'Anayasayı ihlal, Yasama organını engellemeye teşebbüs, Hükümete karşı isyan ve Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından haklarında yakalama kararı çıkartıldı.
27 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bunun üzerine polis tarafından bugün sabah saatlerinde 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskında çoğunluğu öğretmen 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün 'Mahrem asker abisi' sisteminde müdür, müdür yardımcısı görevini üstlenenlerin de olduğu belirtildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılanlar arasında 22 kişin de daha önceki operasyonlarda tutuklandığı bildirildi.
AYNI GÜNDE İKİNCİ OPERASYON
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik ikinci bir operasyon düzenlendi. Vergi Dairesi'nde ve kent merkezindeki belediyelerde çalışan örgüt üyelerine yönelik yapılan  operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan 14 kişiden 7'si gözaltına alındı.
Operasyonların devam ettiği ve gözaltı sayısını artabileceği belirtildi.

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