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Konya'da trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı

Atilla ATMACA/ EREĞLİ(Konya), () - KONYA'da aynı aileden 6 kişinin içinde bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada aynı aileden 2 kişi öldü 4 kişi de yaralandı. Kaza,...

Konya'da trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı

Atilla ATMACA/ EREĞLİ(Konya), () - KONYA'da aynı aileden 6 kişinin içinde bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada aynı aileden 2 kişi öldü 4 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Konya-Adana Karayolu Ereğli İlçesi yakınlarında meydana geldi. 31 yaşındaki Ahmet Kuştepe yönetimindeki 02 KR 906 plakalı otomobil ile seyir halinde iken direksiyon kontrolünü yitirdi. Refüje çarpan otomobil takla attı. Kaza ardından araçta bulunan 31 yaşındaki Veysel Kuştepe ve annesi 70 yaşındaki Perize Kuştepe öldü. Otomobil sürücüsü Ahmet Kuştepe ile araçtaki 26 yaşındaki Tülay Kuştepe, 25 yaşındaki Dilek Kuştepe ve 3 yaşındaki Bilal Mirza Kuştepe yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile igili soruşturma başlattı.

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